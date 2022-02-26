Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi” dedi.

‘Ülkeyi özgürleştirene kadar savaşacaklarını’ söyleyen Zelenski, son açıklamasında “Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma kararı için herkese minnettarım” ifadelerini kullandı.

Bugün erken saatlerde Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemişti.

Görüşmenin ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği de açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı"

"Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı."