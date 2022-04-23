Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yarın Kiev'i ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini söyledi.

Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyleyen Zelenski, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek" ifadelerini kullandı.

Zelenski, açıklamasında "Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" sözlerini kaydetti. (İHA)

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