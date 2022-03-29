Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama: Olumlu sinyaller var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Olumlu sinyaller var ama bu sinyaller bomba seslerini bastırmaz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif olarak adlandırılabileceğini belirten Zelenski, "Ama bu izlenimler Rusya'nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor." dedi.

Zelenskiy, "Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok. Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir." dedi.