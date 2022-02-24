Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'yla diplomatik ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından düzenlediği basın açıklamasında halkı orduya katılmaya çağırdı.

Rusya'nın saldırılarını "alçakça" olarak niteleyen ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın saldırılarına benzeten Zelenskiy, "Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik. Ukrayna, savunuyor ve Moskova'da ne düşünülürse düşünülsün, özgürlüğünden vazgeçmeyecek" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki ülkelerin farklı taraflara ayrıldığını ve Rusya'nın "kötü tarafta" olduğunu dile getiren Zelenskiy, Ruslardan bu saldırıları protesto etmesini istedi.

Zelenski'nin açıklaması şöyle:

"Tüm vatandaşlarımıza, medyaya, Ukrayna medyasına sesleniyorum, bilgilerimizi yayalım. Ordumuz nasıl mücadele ediyor lütfen yayalım... Ordumuzun halkın, medyanın, kamunun desteğine ihtiyacı var.

Ordumuz güçlü kişilerden oluşuyor. Halkımız güçlü, ordumuzu desteklememiz gerekiyor.

Ordu ağır saldırılarla karşı karşıya... Donbas bölgesinde, kuzeyde, doğda ve güneyde... Düşman, bize zarar vermeye çalışıyor, yaralılar ve ölüler artıyor.

Ukrayna hava saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Ulusal dayanışma bizim ana desteğimiz. Ancak bence yalnızca bu değil, biz savunma silahları kullanıyoruz. Kendi egemenliğimizi savunabilmek için...

Ukraynanın her vatandaşı halkımızın geleceğini belirletecek. Ordu deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Ukraynalıları orduya katılmaya çağırıyorum. Eski askerleri de orduya katılmayı çağırıyorum.

Ordu arasında yaralılar var, kanınıza ihtiyacımız olacak, gerekirse kan dökülecek.

Her şirketin, işletmecinin de geleceği belirleme durumu söz konusu olacak. Toplumumuz için çalışalım. Tüm çalışanların hizmetlere ihtiyacı olacak.

Ukrayna bankaları ve milli banka gerekli rezervlere sahip, ülkemizin finansal kaynaklarını koruyabilmek için her şey, Ukrayna'nın savunması için ve aynı zamanda halkımızın çıkarı için gerçekleştirilecek.

Ukrayna'yı destekleyenlere teşekkür ediyorum.

Şu an hepimiz harika bir ülkenin vatandaşlarıyız. Özgürlüğümüzü birlikte savunacağız. Devletinizi savunmak için hazır olun.

Ukrayna'nın güvenlik konseyi, ülkemizin savunmasına katkıda bulunacak herkes üzerinde yaptırımları kaldırma kararı verdi. Bu sabah tarihe yazıldı, tarihe geçti.

Farkı bir tarih bizim için ve Rusya için... Biz, Rusya ile diplomatik ilişkilerimizde sıkıntı olduğunu gördük. Moskova'da ne düşünülürse düşünülsün Ukrayna'ya göre bağımsızlık ve topraklarımızda yaşama hakkı bizim için en yüksek değerdir.

Rusya, devletimize saldırdı. Son derece yanlış bir biçimde yaptı bunu. Bugünden itibaren, bu Almanya'nın 2. Dünya Savaşında yaptıklarına bile benzemiyor. Rusya kötücül olarak anılacak. Rusya halkının bir seçim yapması gerekiyor hangi yolu izleyecekler... Rusya'daki herkes dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebilir. Hem Rusya'da bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve hem de Ruslara ayrı ayrı seslenmek istiyorum. Biliyorum sizin TV kanallarınızda gösterilmiyor bu, her şeye erişiminiz yok sosyal medyada da..."