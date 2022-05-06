Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Alman Şansölye Scholz'u Kiev'e çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman Şansölye Olaf Scholz'u, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı.

Zelenski, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un düzenlediği "Ukrayna'da Savaş" başlıklı çevrim içi programda, ülkesindeki son durumu anlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın "tam kapsamlı saldırı" olduğunun altını çizen Zelenski, Avrupalı liderleri de uyardı.

"Ukrayna düşerse, Rusya sizin için gelir. Bu bir nesil alabilir ama Rusya Avrupa için gelecek." diyen Zelenski, bir eliyle Rusya'ya yaptırım uygulayanların, diğer eliyle Rusya'yla anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Barışın sağlanabilmesi için Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğinin altını çizen Zelenski, böylece ulusun tüm topraklarını geri alabileceğini kaydetti.

Olaf Scholz'u Kiev'e davet etti

Ukrayna lideri, “Bugün savaşın 72. günü ve ufukta bir son göremiyoruz. Rusya tarafında da bu yönde bir istek yok” diye konuştu. Zelenski ayrıca Almanya Şansölye Scholz'a Rusya’da Zafer Günü’nün kutlandığı 9 Mayıs’ta Kiev'i ziyaret etme çağrısında bulundu.

Ukrayna hükümeti, ateşkes kararına rağmen Rus birliklerinin saldırıları nedeniyle sivillerin Azovstal'dan tahliyesinin engellendiğini savunuyor.