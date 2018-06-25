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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan Erdoğan'a kutlama

Sonat Kerem / Kiev, 25 Haziran (DHA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti

25 Haziran 2018 13:38

Sonat Kerem / Kiev, 25 Haziran (DHA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.
Twitter hesabından yayımladığı mesajda Erdoğan’ı kutlayan Ukraynalı lider, “Yeniden Türkiye’nin Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Halkın güveninin ve Erdoğan’ın sahip olduğu yeni yetkilerin, Türkiye’nin kalkınması ve ülke halkının refahı için yeni imkanlar sunacağına inanıyorum” dedi.
Poroşenko, Ukrayna devletinin Türkiye ile stratejik iş birliğini geliştirme arzusu içinde olduğunun da altını çizdi.

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