Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko "savaş hali" kararını onayladı 

Sonat Kerem/ Kiev, 26 Kasım (DHA) - Moskova ile Kiev arasında Karadeniz\'de yaşanan gerilimin ardından, Ukrayna lideri Petro Poroşenko ülkesinde sıkıyönetim ilan edilmesini öngören karanameyi imzaladı.

Poroşenko\'nun imzaladığı kararnameye göre, sıkıyönetim, 25 Ocak 2019\'a kadar geçerli olacak. Kararın nihai olarak Ukrayna Parlamentosu\'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

Rusya, izinsız oalrk karasularıan girmekle suçladığı Ukrayna gemilerine ateş açmış ve üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Kiev, altı Ukraynalı askerin açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi\'ni acil olarak toplamıştı.