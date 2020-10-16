Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bölgede Türkiye olmadan bir şey olmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu söyleyerek, "Bölgede Türkiye olmadan hiç bir şey olmaz" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Zelenskiy, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini değerlendiren Zelenskiy, “Bugünün karmaşık ve çelişkili dünyasında, iki ülke haklarının bir arada olması kesinlikle anlaşılır. Biz sadece komşu değiliz. Dünyaya birlikte her milletin sesinin tam anlamıyla duyulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ve çok daha fazlası bizi birleştiriyor” dedi.

İki ülkenin stratejik ortaklığının uzun vadeli dostluk, karşılıklı saygı ve toplumların duygularının bilgece anlayışı temelinde kurulu olduğunu vurgulayan Ukraynalı lider, “Ukrayna’ya yönelik tutarlı ve bütünüyle samimi desteğinden ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yardımından dolayı Türkiye’ye minnettarız. Bu, Ukrayna’da tüm nesiller boyunca unutulmayacak” diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna’nın Türkiye ile iş birliğini geliştirirken, aynı zamanda NATO’ya entegrasyon yolunda çaba sarf ettiğini belirterek, “Ülkenizin silahlı kuvvetleri, kabiliyet ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri. Bu bağlamda, çok sayıda Ukraynalı askeri personelin Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim merkezlerinde eğitildiğine ve NATO güçlerinin en iyi temsilcilerinin modern bilgileri ile deneyimlerini edindiğine dikkati çekmek isterim. Bu aynı zamanda ülkemizin, İttifak’ın Özel Müttefiki statüsünü elde etmesinde önem teşkil etti” ifadelerini kullandı.

Kırım Tatar Milli Meclisi’nin yetkililerinin de bu çalışmaya dahil olacağın umduğunu belirten Devlet Başkanı, “Ortak hedefimiz, Kırım’ın bir an önce Ukrayna devletinin kontrolüne geri dönmesi için çözüm üretmek olmalıdır. Bu konuda Türkiye’nin ciddi rol oynayacağını umuyoruz. Bölgemizde Türkiye olmadan bir şeyi çözüme bağlamak mümkün mü? Tabii ki hayır” diye konuştu.