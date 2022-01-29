Ukrayna'dan silah gönderimine karşı çıkan Berlin'e: Rusya, Doğu Almanya'yı kurmak isteyebilir

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov, Berlin'in Kiev'e silah desteği vermekten kaçınmasının Rusya'nın saldırganlığını teşvik ettiğini ve Moskova'nın Almanya'nın doğusunda tekrar Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni (DDR) kurmak isteyebileceğini iddia etti.

Parlamentoda bir konuşma yapan Reznikov, Almanya'nın yaralı askerlere tedavi için sağladığı imkanların Kiev'i memnun ettiğini söyledi. Berlin, Ukrayna'ya bir sahra hastanesi ve 5 bin kask yollayacağını açıklamıştı.

Reznikov, "Ancak Almanya'nın silah tedariki ve Avrupa'nın güvenliği baltalayan, saldırganı cesaretlendiren resmi duruşunu kabul etmiyoruz" dedi.

Ukraynalı Bakan, Rusya'nın gelecekte Doğu Almanya'yı tekrar kurmaya çalışabileceğini de iddia etti. 1949 yılında kurulan ve varlığı boyunca komünist rejimle yönetilen DDR, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Demir Perde'nin doğusundaki kukla devletlerinden biriydi.

Reznikov, "Rusya'nın yaptığı taleplere bakarsak daha sonra DDR'nin tekrar kurulmasını isteyeceklerdir" diye konuştu.

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Almanya ve Batılı müttefiklerinin yaşadığı en büyük fikir ayrılığı Berlin'in Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetmesi sebebiyle meydana geldi.

ABD, Britanya ve Baltık ülkeleri Ukrayna'ya olası bir işgale karşı savunma yapabilmesi için silah göndermeyi kabul etti.