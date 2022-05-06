Ukrayna'dan, Rus petrol ve doğalgazına 'tam ambargo' çağrısı

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marçenko cuma günü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle; Rus petrol ve doğalgazına 'tam uluslararası ambargo' çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın savaş nedeniyle bütçesini dengelemek için mücadele ettiğini söyleyen Marçenko; 'Ukrayna Maliye Bakanı' olarak, yurt dışından gelen ekonomik yardım hızından memnun olmadığını belirtti.

Uygulanan yaptırımların yetersizliğine değinen Marçenko, petrol ve doğalgaz fiyatlarının yüksek olmasının Rusya'ya bütçe sağladığını ve bu nedenle Rusya'nın rahat olduğunu söylerken, "Asıl mesele, Rusya Federasyonu'ndan gaz ve petrol alımına yönelik tam bir ambargo uygulanması. Ukraynalı yetkililerin aktif olarak üzerinde çalıştığı bu konu, Rusya'nın savaşı finanse etme olanağını ortadan kaldırmayı mümkün kılacaktır" dedi.

Devlet bütçesi hakkında da konuşan Marchenko, "Şu anda, mevcut gelirimiz; askeri harcamaların haricindeki harcamalarımızın sadece %54'ünü karşıladığı için bütçeyi pratikte dengeleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından cuma günü yaptığı açıklamada, Batı birliğinde bariz bir çatlak olduğunu, ancak ülkesinin Avrupa Birliği'nin petrol ambargosu içeren yeni yaptırım paketini mevcut haliyle destekleyemeyeceğini söyledi.