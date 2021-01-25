Ukrayna'dan Navalni'ye destek: Putin'in düşmanı dostumuzdur

Kuleba, Kanal 24 programında yaptığı açıklamada, Rusya'da tutuklanan muhalif Aleksey Navalni'nin bir gün demokratik seçimler sonucu Rusya'nın başına gelirse ülkesinin saldırganlığı için özür dilemesi ve Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesi gerekeceğini belirtti.

Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalni Putin'in düşmanıysa, biz Navalni'yi destekliyoruz. Bu kadar basit" değerlendirmelerinde bulundu.