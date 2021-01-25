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Dünya

Ukrayna'dan Navalni'ye destek: Putin'in düşmanı dostumuzdur

25 Ocak 2021 16:48

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalni Putin'in düşmanıysa, biz Navalni'yi destekliyoruz" dedi.

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