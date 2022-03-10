Ukrayna'dan Mir çağrısı: Para transferlerinde kullanılması imkânsız hale getirilsin

Ukrayna Merkez Bankası yaptığı açıklamada diğer merkez bankalarından ATM'lerinde Mir kartlarını kabul etmeyi durdurmalarını, sistemin e-ticaret ve karşılıklı para transferlerinde kullanılmasını imkansız hale getirmelerini istedi.

Açıklamada, "Bu isteği Ukrayna'ya saldırıları devam eden saldırgan ülke üzerinde küresel finansal baskıyı artırmaya olan acil istek doğrultusunda yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mir Nedir?

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kuruldu. Elektronik para transferi için kullanılan sistemin işleyişi Visa ve Mastercard sistemlerine benziyor.

Mir ödeme sisteminin kullanılabileceği ülkeler Türkiye, Vietnam, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya.