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Dünya

Ukrayna'dan İran'ın 'uçağı vurduk' itirafı sonrası ilk açıklama

Zelenskiy, İran'ın suçu kabul etmesini yeterli bulmadı

11 Ocak 2020 10:25

T24 Dış haberler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy, İran'ın "yanlışlıkla vurduğunu" açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağı hakkında Tahran'ın "tam soruşturma yürütmesini, suçunu itiraf etmesini ve tazminat ödemesini" istediklerini belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Zelenskiy, "İran, uçağın düşürülmesi konusunda suçlu olduklarını açıkladı ancak biz suçu tamamıyla kabul etmelerini istiyoruz" dedi.

Diplomatik kanallarla resmi özür dilenmesini istediklerini belirten Zelenskiy, İran'dan suçluları sorumlu tutulmasını ve ölülerin cesetlerinin iade edilmesini de istedi.

İran ordusu bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada Çarşamba günü Tahran'da düşen uçağın "insani bir hata sonucu" vurularak düşürüldüğünü açıklamıştı. Uçaktaki 176 kişi de hayatını kaybetti.

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