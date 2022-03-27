Ukrayna’dan insani yardım çağrısı

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Oleksi Iaremenko, ülkesine ulaşmakta olan insani yardımın azalmaya başladığını söyledi. Birleşmiş Milletler’e göre de Ukrayna’da sivil can kaybı 1200’e yaklaştı. Bununla birlikte BM, gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini de vurguluyor.



VOA Türkçe'nin haberine göre Varşova’daki Chopin havaalanı yakınlarındaki bir kargo deposunda tıbbi malzemelerin dağıtımı sırasında konuşan Iaremenko, geçen hafta insani yardım miktarının biraz azaldığını gördüklerini söyledi. Bakan yardımcısı yeni kaynaklar bulunması gerektiği mesajını verdi, Rus saldırganlığının artmakta olduğuna ve sivillerin bombalandığına dikkat çekti.

"Şimdi yardıma ihtiyacımız var"

Iaremenko, “İstediğimiz, destek sağlayabiliyorsanız, şimdi sağlayın. Haftalar ya da aylar beklemeyin çünkü şimdi yardıma ihtiyacımız var” dedi.



Birleşmiş Milletler verilerine göre Rus işgali nedeniyle Ukrayna’da 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 4 milyon Ukraynalı komşu ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisine göre Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’da 1119 sivil hayatını kaybetti, 1790’ı da yaralandı. BM verilerine göre hayatını kaybedenler arasında 52 çocuk da var.

BM İnsan Hakları Ofisi gerçek rakamların çok daha fazla olduğunun tahmin edildiğini de belirtiyor.

"Sadece Mariupol kentinde can kaybı sayısının 2 bini aştı"

Ukraynalı yetkililer sadece Mariupol kentinde can kaybı sayısının 2 bini aştığını kaydediliyor.



Kentin Rusya’nın yoğun bombardımanı nedeniyle enkaza dönüştüğü ve 300 bin kişinin çok zor şartlarda yaşam savaşı verdiği yönünde haberler geliyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv’de de yüzlerce bina enkaza dönmüş durumda.



BM’ye göre de can kayıplarının çoğu geniş alanları etkileyen patlayıcılar nedeniyle gerçekleşti.