Ukrayna'dan Emily in Paris'teki karaktere tepki: Yurt dışında Ukraynalılar böyle mi görülüyor?

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, Emily in Paris dizisindeki Ukraynalı karakter üzerine Netflix'e şikayette bulundu.

Bir Amerikalının Paris'teki hayatını anlatan Emily in Paris dizisinin ikinci sezonunda, Petra isimli Ukraynalı bir kadın, mağazadan hırsızlık yapıyordu. Petra, kötü giyim tarzı ve sınır dışı edilme korkusuyla öne çıkıyordu.

Ukrayna Kültür Bakanı, dizinin Ukraynalılar için "aşağılayıcı" olduğunu söyledi. Tkachenko "Emily in Paris'te Ukraynalı bir kadının kabul edilemez karikatür tiplemesi var. Bu aşağılayıcı. Yurt dışında Ukraynalılar böyle bir görünüyor?" dedi.

Ukrayna medyası, Tkachenko'nun Netflix'e bir mektup göndererek diziyle ilgili şikayette bulunduğunu aktardı.