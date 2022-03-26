Ukrayna'daki yetimhaneden tahliye edilen 185 çocuk ve bakım personeli Türkiye'ye getiriliyor

Ukrayna'da Rusya saldırıları nedeniyle yetimhaneden tahliye edilen 185 çocuk ve bakım personeli bugün Türkiye'ye gelecek.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaştığı bilgilere göre; Ukrayna'daki savaştan etkilenen yetimhanede kalan çocukların Polonya'ya tahliyesi sağlandı. Ukrayna devleti, özellikle yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi hakkında diğer devletler ile yaptığı görüşmeler kapsamında Türkiye ile de temasa geçti. Bu kapsamda, İçişleri, Dışişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve Göç İdaresi ile görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda Türkiye'nin çocukları ve bakımlarından sorumlu kişileri kabul edeceği teyit edildi. Bunun üzerine yetimhanelerde bulunan çocuk ve bakımlarından sorumlu toplam 185 kişi, güvenlik nedeniyle önce Polonya'ya taliye edildi. 185 kişilik grup, bu akşam Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya getirilecek.