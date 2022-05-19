Ukrayna'da yapılan ilk savaş suçu duruşmasında Rus asker, suçlamaları kabul etti

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın saldırısıyla ilgili ilk savaş suçları duruşmasında Rus asker Vadim Şişimarin, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Rus asker, savaş suçları işlemek ve 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeyinde 62 yaşındaki bir adamı önceden planlayarak öldürmekten suçlu olduğunu söyledi.

Rus asker duruşmaya cam bir kutudan mavi-gri bir sweatshirt giyerek katıldı. Ukraynaca yapılan duruşmayı bir çevirmen Şişimarin için Rusça'ya çevirdi.

Şişimarin, mahkeme sürecinin sonunda müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

Şişimarin 4 askerle birlikte çaldığı bir otomobilin camından ateş ederek 62 yaşında bir sivili öldürdüğü iddia ediliyor.

Mayıs ayının başında yayınlanan bir videoda Şişimarin, Ukrayna'ya savaşmaya annesini finansal olarak desteklemek amacıyla geldiğini belirtmiş ve cinayetle ilgili olarak; "Bana vurmam emredildi ben de bir kere vurdum. O düştü ve biz de yolculuğumuza devam ettik" demişti.