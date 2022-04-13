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Dünya

Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Etkinizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum

"Etkinizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum"

13 Nisan 2022 20:11

Ukrayna'da Rusya yanlısı politikacı Viktor Medvedçuk tutuklandı. Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Marçenko, "Etkinizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedçuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Medvedçuk'un askeri kamuflajlı ve kelepçeli fotoğrafını paylaşarak "yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla" gözaltına alındığını duyurdu.

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan siz barışçıl diyalogdan yanasınız"

Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. 'Oksana Marçenko'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitabı' başlığıyla yayınlanan videoda Marçenko'nun başını kapatması dikkat çekti.

Marçenko videoda şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe ediyorum. Sizin otoriteniz büyük. Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Etkinizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum."

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