Ukrayna'da tahliye protestoları; Vuhan'dan getirilenler istenmiyor

Ukrayna'da Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 48 Ukrayna vatandaşının yaşadıkları şehre gelmesini istemeyen yüzlerce protestocu hastanelerin önünde barikat kurdu.

Çin’in Vuhan kentinden Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 48’i Ukrayna, 29’ü farklı ülkelerin vatandaşı olan 77 kişi Ukrayna’ya getirildi. Vuhan'dan dün kalkan ve Kazakistan aktarmalı olarak Ukrayna'ya gelen uçağın yakıt ikmali için Kiev'e indiği, kısa süre sonra Kharkiv'e doğru yola çıkacağı belirtildi.



Yapılan sağlık kontrollerinde Kovid-19 taşımadıkları belirlenen 77 kişinin, 14 gün boyunca önlem olarak Poltova ilinde bir askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.

Protesto gösterileri başladı

Ülkenin farklı illerinde panik yaşayan yüzlerce kişi, Çin’den gelen kişilerden 'hastalık kapabilecekleri' endişesiyle sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı.



Kiev, Lviv ve Ternopil şehirlerindeki bazı kasabalarda hastanelerin önünde barikat kurarak eylem yapan vatandaşlar, hastanelerin havalandırma ve izolasyon sistemlerinin yetersiz olduğu ve doktorların korunmasız oldukları gerekçesiyle, Çin’den getirilen kişilerin kendi bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına yerleştirilmemesini talep ediyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Vuhan’dan getirilen kişilerin karantinada tutulacağı yerde 30 polis ve 17 asker ile yoğun güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı. (DHA)