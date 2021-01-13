T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna’da kamu binalarına bomba ihbarı

13 Ocak 2021 16:34

Ukrayna’nın Odesa kentinde bazı anaokulları, mahkeme ve savcılık binaları, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa’da 26 okul, bir mahkeme ve bir savcılığa yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bomba imha ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Bomba ihbarının yapıldığı mahkemenin basın servisi, binada bulunanların tahliye edildiğini bildirdi. 

Polis tarafından yapılan açıklamada, kamuya ait binalarda arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

 

ETİKETLER

ukraynabombaihbarkamubina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24