Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi

Dünya, Rusya'nın asker yığmasını gergin bir şekilde izlerken, siber güvenlikçiler de bir tür siber saldırıyı izliyor ve bekliyor.
Bugünkü saldırı, siber güvenlik uzmanlarından korku dolu bir "İşte başlıyor!" ile karşılandı.
Hibrit veya asimetrik savaş, modern çatışmanın esaslı bir parçası ve Rusya, fiziksel olduğu kadar siber alana da saldırmakta usta olduğunu kanıtlamış durumda.
2008'de Gürcistan'ın işgali sırasında, hükümetin internet siteleri Rusya'dan gelen saldırılarla çökmüştü. 2014'te Rusya Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak ettiğinde, askeri birlikleri bölgeyi ele geçirirken, iletişimi bozmak ve kafa karışıklığı yaratmak için de çeşitli siber saldırılar başlatmakla suçlanmıştı.
Ukrayna'daki resmi sitelere yapılan bu son saldırı, önceki olaylarla tutarlılık gösteriyor ama aynı zamanda amatörlük ve tuhaflık da içeriyor.
Kamuya açık sitelere yapılan saldırılarla hiçbir verinin güvenliği ihlal edilmeyeceği için, kişisel verileri silme tehditleri de büyük olasılıkla boş tehditler.
Burada, Kremlin'in siber saldırı emri vermesinden ziyade, Gürcistan'da olanlara benzer vatansever Rus bilgisayar korsanlarının koordineli bir saldırısıyla karşı karşıya olabiliriz.
Belki emri Kremlin vermedi ama ülke için bu son derece gergin zamanda Ukrayna'yı daha fazla sarsmak için hiçbir çabayı kesinlikle geri çevirmeyeceklerdir.