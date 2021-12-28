Ukrayna'da gerilim tırmanırken, ABD ve Rusya güvenlik konuşmaları için 10 Ocak'ta masaya oturacak

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Biden yönetimi, ABD ve Rusya'nın 10 Ocak 2022'de masaya oturarak Ukrayna'da gerilim tırmanırken güvenlik görüşmeleri gerçekleştirecek.

Reuters'ın aktardığına göre Biden yönetimi sözcüsü, Rusya'nın 12 Ocak'ta da NATO ile görüşmesinin; 13 Ocak'ta da Moskova, Washington ve birkaç Avrupa ülkesinin katılacağı bir bölgesel toplantının yapılmasının planlandığı ifade edildi.

İsminin paylaşılmasını istemeyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "Masaya oturduğumuzda Rusya endişelerini masaya yatırabilir, biz de Rusya'nın aktiviteleri ile ilgili endişelerimizi dile getireceğiz" diye konuştu.

Sözcü, "İlerleme kaydettiğimiz alanlar olacak ve anlaşamadığımız alanlar da olacak. Diplomasi böyle bir şeydir" dedi.

Sözcü, ayrıca masada Kiev olmadan Ukrayna ile ilgili bir karar alınmayacağını ifade etti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.