Ukrayna'da CNN TÜRK ekibinin aracına ateş açıldı

Rusya'nın Ukrayna işgalini takip etmek için Lviv'den başkent Kiev'e gitmek üzere yola çıkan CNN TÜRK ekibinin aracına ateş açıldı. Muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın bulunduğu aracının lastiklerinin patladığı ve ekibin başka bir araçla Polonya sınırındaki Lviv'e döndüğü belirtildi.

CNN TÜRK'te Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Lviv'den Kiev'e giden CNN Türk ekibinin aracına Kiev yakınlarında ateş açıldı. Aracın lastiklerini isabet aldığı, konvoydaki diğer araçlarla geri dönüyorlar bilgisi var. Ekipte Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı var.

Aracın lastiklerine isabet almış, iki lastik patlamış. Konvoyda diğer araçlarla Kiev'e giremeden geri döndükleri bilgisi var.

Konuşan arkadaşımızın söylediği, "Ne yapacaklarını bilmiyorlardı, konvoyla geri dönüyorlardı. Hat koptu."

Şimdi Samet'e de Emre'ye de ulaşmaya çalışıyoruz. Editör arkadaşlarımızla yazışıyoruz. Allah korusun ama herhangi bir kötü bir durum var mı yok mu... Belli ki CNN Türk'ten İdris Arıkan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişler. Bugün yola çıkmışlardı."

RTÜK Başkanı Şahin, saldırıyı kınadı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:

"Ukrayna’da CNN TÜRK ekibine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. RTÜK olarak konunun yakından takibini yapıyoruz."