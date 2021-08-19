Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, NATO üyelik taleplerine yeşil ışık yakmayan Batı'ya tepkili

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile ay sonunda yapacağı görüşmeye kısa süre kala Batı'nın hala ülkesinin NATO'ya üye olmasına yeşil ışık yakmamasına tepki gösterdi.

Aralarında The Washington Post'un da olduğu 5 farklı medya kuruluşunun sorularını yanıtlayan Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye yapılmamasının diğer bölge ülkelerindeki, ''Sizi burada istemiyoruz, Rusya da hemen dibinizde hissiyatını yoğunlaştırdığını'' ifade etti.

Rusya'nın geçen aylarda ülkenin doğu sınırına yaptığı asker sığınağına dikkat çeken Zelenski, NATO üyesi yapılmasının Ukrayna'yı yeni saldırılardan koruyacağını ifade etti.

Biden'ın haziran ayındaki ''Ukrayna'nın üye olmadan önce yozlaşma problemini çözmesi lazım'' söylemine yanıt veren Zelenski, ''Ukrayna'yı yozlaşma ile suçlamak çok popüler. Sadece Cumhurbaşkanı olduktan sonra değil, oldum olası bu ifadeden rahatsız oldum. Neden biliyor musunuz? Çünkü yozlaşma olmayan ülke yoktur'' dedi.

Moskova, daha önce Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının ''kırmızı çizgileri'' olduğunu belirtmişti.