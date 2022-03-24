Ukrayna: Berdyansk limanında Rus çıkartma gemisi vuruldu

T24 Dış Haberler

Ukrayna, Azak Denizi'nde kuşatma altındaki Mariupol kenti yakınlarında Rusya'ya ait Orsk çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna donanması çarşamba günü, ''İşgalcilerin Orsk büyük çıkartma gemisi Rusya'nın ele geçirdiği Berdyansk limanında yok edildi'' açıklamasında bulundu.

Paylaşılan görüntülerde limandan dumanlar yükseldiği görüldü.

Rusya devlet medyası TASS, Orsk'un bölgeye gönderilmesini 'çok büyük bir olay' olarak nitelendirmiş ve ''Karadeniz'de lojistik olarak yeni fırsatlar oluşturduğunu'' ifade etmişti.

Gemi, bin 500 ton kargo taşıyabiliyordu.