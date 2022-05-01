Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Savaş suçlarını içeren 9 binden fazla dava açıldı

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Tamamen savaş suçlarını içeren toplam 9 bin 158 ceza davası açıldı” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova Rus ordusu tarafından Ukrayna’da işlendiği iddia edilen savaş suçları hakkında dava açıldığını açıkladı. Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada, “Savaş suçlarını içeren toplam 9 bin 158 ceza davası açıldı. Hali hazırda Kiev bölgesinde 15 kişi, Bucha’da ise 10 kişinin savaş suçu işlediği belirlenmişti. Onları işkence, tecavüz ve yağma suçlarından sorumlu tutuyoruz” dedi.

Başsavcı Venediktova açıklamasında, “Ukraynalı sivillerin ölümü, şehirlerin bombalanması, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın işgal altındaki saldırgan devletin topraklarına sürülmesi gibi nedenlerden dolayı, maalesef her gün yeni davalar açmak için gerekçelerimiz var” ifadelerini kullandı. Başsavcı Venediktova ayrıca açıklamasında, Bucha’da hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılması için hala cansız bedenlerden DNA örneklerinin alındığını sözlerine ekledi.

“Litvanyalı uzmanları bekliyoruz”

Yürütülen soruşturmalarda uluslararası yardım alındığını belirten Başsavcı Venediktova, “Artık Fransız ve Slovakyalı uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var. Önümüzdeki Salı günü Litvanyalı uzmanların da gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Başsavcı Venediktova geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Bucha şehrinde insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen 10 Rus askerinin kimliğinin belirlendiğini açıklamıştı. Venediktova açıklamasında Rus askerlerinin görüntüsünü paylaşarak, kimliği belirlenen askerleri tanıyanların Kiev Bölge Savcılığı ile iletişime geçmesi çağrısında bulunmuştu.



