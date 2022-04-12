Ukrayna Başsavcısı: 5 bin 800 savaş suçu vakasını araştırıyoruz

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, ülkede Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen 5 bin 800 savaş suçu vakasını araştırdıklarını söyledi.

CNN’e konuşan Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, savaş suçlarına ilişkin yapılan araştırmalarda aralarında Rus siyasetçiler, askeri personel ve propoganda ajanlarının bulunduğu 500’den fazla şüpheli tespit ettiklerini söyledi.

Venediktova, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yanı sıra şüphelilerin Ukrayna mahkemelerinde yargılanmasını da istediklerini söyledi.

Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna şehirlerinde sivil ölümleri, toplu mezarlar, sokaklarda cesetler görülmüştü.

Rus güçlerinin çekilmesiyle sivil ölümlerinin ilk ses getirdiği Buça’yı birkaç kere ziyaret ettiğini söyleyen Venediktova, bölgede yaşayanların hala toplu mezarlardan ceset çıkardığını söyledi. Venediktova “Bu yalnızca savaş suçu değil, insanlığa karşı işlenen suç” dedi.

Rusya, savaş suçlarını reddederek Ukrayna’nın propogandası olduğunu savunuyor.