Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk Berlin'i ziyaret ediyor



Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk, Bellevue Sarayı olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bugün Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile bir araya gelecek.

Yatsenyuk yarın da Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşecek. Başbakanlık binasında yapılacak Merkel-Yatsenyuk görüşmesinde Kiev-Moskova ihtilafının öne çıkması bekleniyor.

İkili ilişkileri ilgilendiren konuların yanı sıra Avrupa gündeminden başlıklar ve Ukrayna'daki gelişmeler de görüşmede gözden geçirilecek.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayan Kiev, Rusya'yı doğudaki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor.