Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile ticaret hacmini 20 milyara çıkarmayı planlıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım ve Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, ortak basın açıklaması yaptı. Groysman, "2016 yılında 3 milyar 140 milyonluk bir ticaret hacmi gerçekleştirdik, 20 milyara ulaşmayı hedefliyoruz" derken, Başbakan Yıldırım da, "Bilim ve eğitim alanlarında ilişkilerimizi geliştirmek için kağıt imzaladık. Bu mutabakatla birlikte bu alandaki iş birliğimizin de gelişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vize muafiyetinin iki ülke arasındaki gidiş-gelişleri artıracağına inanıyoruz. Hava ulaşımında gelişmeye ihtiyaç var, yeni seferlere ihtiyaç var. Bunları da karşılıklı olarak yetkililerimiz planlamalarını yapacaklar. Bilim ve eğitim alanlarında ilişkilerimizi geliştirmek için kağıt imzaladık. Bu mutabakatla birlikte bu alandaki iş birliğimizin de gelişeceğine inanıyorum. Türk dili ve kültürüne yönelik Ukrayna'da yoğun bir ilgi var. 6 enstitümüz var. Ukrayna için de Türkiye'de bir enstitü kurulmasını ele alacağız. Çalışmalar başlayacak. Önümüzdeki yıllarda bir Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılması talebimizi de yineliyoruz. Gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek güvenlik anlamında Ukrayna ile çok ciddi gelişmeler var. Ancak bu gelişmelerin çok daha hızlandırılması fırsatının da mevcut olduğunu biliyoruz. Bunun için de ilgili bakanlıklarımız, birimlerimiz çok daha sık bir araya gelmelidir. Bu güzel adımlara vesile olacak ziyaretiniz için şahsınıza teşekkür ediyoruz.

Groysman'ın açıklamaları şöyle:

Size bugün gerçekleştirmiş olduğunuz toplantılar sebebiyle teşekkürlerimi iletiyorum. Son derece üst seviyelerde görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ziyaretler, önümüzdeki yılların ve dostane ilişkilerimizi şekillendirecek. İlişkilerimizin farklı alanlarda devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu anlaşmalar vatandaşlarımızın karşılıklı ziyaretlerini kolaylaştıracak. Türkiye'yi ziyaret ederken kimlik belgelerinin yeterli olması, ileriye dönük son derece olumlu bir adımdır. Şu aşamada 1 milyon Ukrayna vatandaşı halihazırda Türkiye'yi ziyaret ediyor. Türk tarafından da çok sayıda turistin Ukrayna'yı ziyaret edeceğine inanıyoruz. Özellikle bölgesel havaalanlarında karşılıklı uçuşların sağlanacağını umuyorum. Eğitim konusunda iş birliği anlaşması imzalamamız gerçekten çok önemli. Geleceğimiz konusunda çok daha üst basamaklara ulaştıracaktır. İkili ekonomik ilişkilerimiz, potansiyelin altında seyrediyor. Bugün yaptığımız çalışmalar, ticareti karşılıklı artıracaktır. Sermaye akışının da kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bu potansiyelimizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. 2016 yılında 3 milyar 140 milyonluk bir ticaret hacmi gerçekleştirdik, 20 milyara ulaşmayı hedefliyoruz. Türk iş adamlarıyla toplantı yapma fırsatı buldum. Yatırım teşviki kurulu oluşturduk. Yatırım projeleriyle ilgili olarak Türk iş adamlarının Ukrayna'ya geldiğini gördüğümüz anda, bunun başarılı olması için her türlü adımı atacağız. Uzay teknolojisinden havacılık sektörüne her türlü alanda iş birliğimize yapacağımıza inanıyoruz. Tarım sektörü ve altyapı projeleri açısından da gerçekten önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Uçak üretimi konusunda çabalarımızı bir araya getireceğiz. Başarabilirsek ortaklaşa uçak üretimi konusunda iş birliği gerçekleştirebiliriz. Bu da son derece rekabetçi bir proje olacaktır. Bir kez daha bizi kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaretimiz vesilesiyle bize bir mesaj verdiniz. Türk gemilerinin Kırım'a gitmeyeceğini garantilediniz. Toprak bütünlüğümüzü desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Kırım tatarları ile ilgili aldığınız tutumların da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. İlişkilerimiz son derece sağlam bir temel üzerine kurulmuş durumda.