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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna Başbakanı Groisman Berlin'de

Ukrayna'nın yeni Başbakanı Vladimir Groisman ilk ziyareti için bugün Berlin'e gelecek.

27 Haziran 2016 13:45


Başbakanlık'ta askeri törenle karşılanacak olan Groisman'ın öğle yemeğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmede Almanya ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile olan ekonomik ve mali işbirliğine dair konular ele alınacak.

Doğu Ukrayna krizi ve krizi sona erdirmek üzere imzalanan Minsk anlaşmasının uygulanması da buluşmanın önemli konuları arasında yer alıyor.

İki yıldır Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı asilerle Ukrayna hükümet kuvvetleri arasında süregelen çarpışmalarda en az 9 bin kişi ölmüştü.

Minsk anlaşmasına göre Eylül ayında ateşkesin yürürlüğe girmiş olmasına rağmen gerginliği azaltmak mümkün olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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