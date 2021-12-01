Ukrayna Başbakanı: Darbe planının arkasında kesinlikle Rusya var

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, geçen hafta "ortaya çıkardıkları" darbe planının arkasında "kesinlikle Rusya'nın olduğunu" söyledi.

Üst düzey bir yetkiliyle görüşmek üzere Brüksel'e giden Şmihal, "Darbe planının arkasında Rusya'nın mı olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna Başbakanı, "Elimizde bir darbe yapılmasına dair niyet gösteren gizli veriler var" dedi.

Şmihal, Ukrayna istihbaratının "dış güçlerin ülkedeki siyasi muhalefeti hükümeti devirmesi için etkilemeye çalıştığına" dair bilgilere de ulaştığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, geçen hafta “Ülkemizde 1-2 Aralık’ta darbe girişimi olacağına ilişkin istihbarat aldım” demiş ve planın arkasında Rusya'dan isimler olduğunu iddia etmişti.

Kremlin, olayla bir bağlantıları olmadığını belirtmişti.