Ukrayna Başsavcısı, Buça'da insan hakları ihlallerinin parçası olan 10 Rus askerin ismini verdi

Ukrayna Basaavcısı Irina Venediktova, Buça şehrinde bir ay süren Rus işgali sırasında insan hakları ihlallerinde yer alan 10 Rus askerin ismini verdi.

Alman televizyonuna konuşan Venediktova, Ukraynalı savcıların Rusya işgalinde sivil ölümü, sivil altyapı bombalanması, cinsel suçlar ve işkence dahil savaş suçlarına ilişkin 8 binden fazla vaka tespit ettiğini söyledi.

Venediktova Facebook’tan yaptığı paylaşımda, 10 Rus askerinin ismini verdi ve hepsinin Buça’da sivillere yönelik işkencede yer aldığını söyledi. Venediktova şunları yazdı:

“Buça’nın işgali sırasında silahsız sivilleri rehin aldılar, onları açlık ve susuzlukla öldürdüler, dizleri üzerinde elleri bağlı, gözleri bantlı tuttular. Esirlerle dalga geçildi, şiddet gördüler. Ukrayna askerlerinin yerini söylemek için dövüldüler” dedi.

Başsavcı, kamuoyuna da seslenerek savaş suçlarına ilişkin buldukları kanıtları kendilerine sunmasını istedi.