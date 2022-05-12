Ukrayna Başsavcısı, bir Rus askerine açılacak ilk savaş suçu davasını açıkladı

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Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, yakalanan bir Rus askerine açılacak ilk savaş suçu davasını duyurdu.

Euronews’da yer alan habere göre, Ukrayna Baş Savcısı Irina Venediktova 21 yaşındaki Rus askeri Vadin Shyshimarin’i 62 yaşında silahsız bir sivili, şubat ayında bisikletini sürdüğü sırada öldürmekten yargıladıklarını açıkladı.

Shyshimarin, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın dördüncü gününde Ukrayna’nın Chupakhivka kasabasında tankın camından dışarı ateş ediyordu.

Ukrayna Baş Savcısı, davanın ne zaman başlayacağını söylemedi ancak askerin 15 yıl hapis cezası alabileceğini söyledi.

Ukrayna Baş Savcılığı, Rus güçlerinin başlattığı savaştan bu yana 10 bin 700 savaş suçu ihbarını değerlendirdiklerini ve 600’den fazla şüpheli belirlediklerini söyledi.