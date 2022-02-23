Ukrayna: Ayrılıkçıların topçu ateşi sonucunda 1 asker öldü, 6 kişi yaralandı

T24 Dış Haberler

Ukrayna ordusu, son 24 saatte ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yaptığı topçu ateşi nedeniyle 1 askerin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu, son 24 saatte ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden batıya doğru 96 atış yapıldığını, bunların 81'inde ağır silahlar kullanıldığını belirtti.

Raporda ayrılıkçıların ağır toplar, havan topları ve Grad roket sistemleri kullandıkları belirtildi.

Rusya, pazartesi günü Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada bu yapıların toprak iddialarını da tanıyacağını belirtti. Yani Rusya artık, Donbas'ın Ukrayna ordusu kontrolündeki bölümlerini de ayrılıkçı yapıların toprağı kabul ediyor.

Putin Ukrayna'nın doğusuna asker sokup sokmayacaklarına sahadaki durumun belirleyeceğini iddia ederken, bir Batı ülkesi pazar gecesinden itibaren bu bölgelere Rus askerlerinin girdiğini savunuyor.