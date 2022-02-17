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Dünya

Ukrayna, ayrılıkçı grupların "Saldırı düzenledi" iddiasını reddetti

Luhansk Halk Cumhuriyeti’nden (LNR) temsilciler, Ukrayna güçlerinin, çatışmayı sonlandırmak için varılan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi

17 Şubat 2022 10:24

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar, Ukrayna’nın bölgeye havan toplarıyla saldırdığını iddia etti. Ukrayna, iddiaları reddetti.

RIA haber ajansının aktardığına göre, ayrılıkçı grup  Luhansk Halk Cumhuriyeti’nden (LNR) temsilciler, Ukrayna güçlerinin, çatışmayı sonlandırmak için varılan anlaşmayı ihlal ederek bölgeye saldırı düzenlediğini öyledi.

Temsilci “Ukrayna silahlı kuvvetleri, ateşkesi ihlal ederek, Minsk anlaşmalarına göre çekilmesi gereken ağır silahlar kullandı” dedi.

LNR temsilcisinin iddiasına Ukrayna’dan yanıt geldi. Ukrayna, bölgeye saldırı düzenlendiğini reddetti.

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