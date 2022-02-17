Ukrayna, ayrılıkçı grupların "Saldırı düzenledi" iddiasını reddetti

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar, Ukrayna’nın bölgeye havan toplarıyla saldırdığını iddia etti. Ukrayna, iddiaları reddetti.

RIA haber ajansının aktardığına göre, ayrılıkçı grup Luhansk Halk Cumhuriyeti’nden (LNR) temsilciler, Ukrayna güçlerinin, çatışmayı sonlandırmak için varılan anlaşmayı ihlal ederek bölgeye saldırı düzenlediğini öyledi.

Temsilci “Ukrayna silahlı kuvvetleri, ateşkesi ihlal ederek, Minsk anlaşmalarına göre çekilmesi gereken ağır silahlar kullandı” dedi.

LNR temsilcisinin iddiasına Ukrayna’dan yanıt geldi. Ukrayna, bölgeye saldırı düzenlendiğini reddetti.

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