T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna ateşkes süresini uzattı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ateşkes süresini pazartesi gününe kadar uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Krizin çözümü için Batılı ülkeler de Moskova ile pazarlıklarını sürdürüyor.

28 Haziran 2014 15:53


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, dün Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzaladıktan kısa bir süre sonra ateşkes süresini pazartesiye kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu. Öncesinde üst düzey askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları ile görüşmeler yapan Poroşenko, Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde Avrupalı hükümet ve devlet başkanları tarafından bu kararı almaya telkin edilmişti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ile yerine getirilmesi gereken bir dizi adım konusunda anlaşma sağlandığı ve bunlar arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ateşkesi gözlemlenmesi ve bu süre içinde de komşu Rusya'dan sınır geçişlerinin daha etkin bir şekilde kontrol edilmesinin de bulunduğu belirtildi.

Poroşenko, uzatma kararından önce ise geçen hafta başında ilan edilen ateşkes süresinin resmi olarak bittiğini açıklamıştı. Üç gün daha uzatılan ateşkesle Poroşenko'nun sunduğu barış planının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Rusya'ya ültimatom

Ukrayna ve Avrupa Birliği, kriz bölgelerinde tansiyonun düşmesi için Rusya'nın da adım atması bekliyor. Rusya'dan pazartesi gününe kadar Ukrayna'nın doğusunda gerginliğin giderilmesini yönelik adımlar atması çağrısında bulunan Avrupalı liderler, aksi halde yeni yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulundu.

ABD de Avrupa Birliği'nin ültimatomuna destek verdiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'dan "istikrar sağlanmasına yönelik derhal ve olumlu" adımlar atmasını beklediği belirtildi. Earnest, Moskova'nın bunu yapmaması halinde ABD'nin yeni yaptırımlar uygulayacağına dikkat çekti.

Rusya yönetimi ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar da ateşkes kararının memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Ukrayna Devlet Başkanı Petro PoroşenkoBatılıMoskovaDevlet Başkanı Petro PoroşenkoAvrupa BirliğiPoroşenko Brüksel Avrupa BirliğiAvrupalıBaşkanlığındanAvrupa GüvenlikTeşkilatıRusyaPoroşenkoUkraynaSaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24