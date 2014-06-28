Ukrayna ateşkes süresini uzattı



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, dün Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzaladıktan kısa bir süre sonra ateşkes süresini pazartesiye kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu. Öncesinde üst düzey askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları ile görüşmeler yapan Poroşenko, Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde Avrupalı hükümet ve devlet başkanları tarafından bu kararı almaya telkin edilmişti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ile yerine getirilmesi gereken bir dizi adım konusunda anlaşma sağlandığı ve bunlar arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ateşkesi gözlemlenmesi ve bu süre içinde de komşu Rusya'dan sınır geçişlerinin daha etkin bir şekilde kontrol edilmesinin de bulunduğu belirtildi.

Poroşenko, uzatma kararından önce ise geçen hafta başında ilan edilen ateşkes süresinin resmi olarak bittiğini açıklamıştı. Üç gün daha uzatılan ateşkesle Poroşenko'nun sunduğu barış planının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Rusya'ya ültimatom

Ukrayna ve Avrupa Birliği, kriz bölgelerinde tansiyonun düşmesi için Rusya'nın da adım atması bekliyor. Rusya'dan pazartesi gününe kadar Ukrayna'nın doğusunda gerginliğin giderilmesini yönelik adımlar atması çağrısında bulunan Avrupalı liderler, aksi halde yeni yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulundu.

ABD de Avrupa Birliği'nin ültimatomuna destek verdiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'dan "istikrar sağlanmasına yönelik derhal ve olumlu" adımlar atmasını beklediği belirtildi. Earnest, Moskova'nın bunu yapmaması halinde ABD'nin yeni yaptırımlar uygulayacağına dikkat çekti.

Rusya yönetimi ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar da ateşkes kararının memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.