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Dünya

Ukrayna ateşkes ilan edeceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin hiçbir zaman savaştan yana olmadığını ve barış için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi

05 Eylül 2014 00:17

Ukrayna'nın yarın saat 14.00'te ateşkes ilan edeceği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko; Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile yaptığı beşli görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Poroşenko, Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş istemediğini ve toprağına barış gelmesi umuduyla mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

Barışa doğru atılan ilk adımın ateşkes olduğunu belirten Poroşenko, Ukrayna-Rusya-AGİT ve ayrılıkçıların temsilcilerinin katılacağı üçlü temas grubunun yarın Minsk'teki çalışmalarına başladığı sırada, yani saat 14.00'te orduya ateşkes emri vereceğini duyurdu.

 

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