Ukrayna askerleri Çernobil'de tatbikat yaptı

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Rusya'nın topyekün işgal kapasitesine yaklaştığı konuşulurken Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi'nde şehir içi savaş tatbikatı yaptı.

Beyaz kamuflaj giyen askerler cuma günü Pripyat'ın boş sokaklarında gerçek kurşunlarla tatbikat yaptı. Pripyat, 1986 nükleer santral felaketinden sonra boşaltılmıştı.

The Independent'ın haberine göre Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi, Ukrayna ordusunun binalardan silahlı düşmanları çıkarma, hedefli topçu ateşi ve şehirlik alanda keskin nişancı bulma gibi konularda pratik yapabilmesi için ideal ortamı sağlıyor.

AFP'ye konuşan bir asker, "Burada siviller olmadığı için gerçek kurşunla şehir ortamına yakın bir alanda tatbikat yapabiliyoruz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan ancak isimleri gizli tutulan iki ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal hareketi düzenlemeye yetecek askeri kapasitesinin yüzde 70'ine ulaştığını söyledi. Krizle bağlantılı olarak Batı başkentleri ile Kiev ve Rusya arasında yoğun temas devam ediyor.