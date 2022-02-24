Ukrayna Ankara Büyükelçisi: Boğazlar meselesi şu anda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda ve hükümette görüşülüyor

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Boğazların Rus gemilerine kapatılması için Türkiye'ye resmi bir başvuru yaptıklarını belirterek, "Boğazlar meselesi şu anda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda ve hükümette görüşülüyor" dedi.

Bodnar, yaptığı basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü için teşekkür ediyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Zelenski, Erdoğan'a yadım talebinde bulundu ve Türkiye'den yardım mesajları aldı" ifadelerini kullandı.

Bodnar"Bir Ukrayna kargo uçağı düşürüldü ve 10 askerimiz hayatını kaybetti" dedi.

Bodnar, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü için teşekkür ediyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Zelenski, Erdoğan'a yadım talebinde bulundu ve Türkiye'den yardım mesajları aldı.

Yardım açısından Ukrayna yardım açısından ilgili bağış ve yardım yapmak isteyenler için özel bir banka hesabı açtı.

Ukrayna'ya silahlı kuvvetlerine yönelik tüm destek ve yardımlar için minnettar oluruz.

Hava sahasının kapalı olmasından ve Rus tarafının bizim tesislerimizi bombalamasından dolayı ülkesine varamayacak vatandaşlarımıza lazım olan yardım, pratik yardım kısmına giriyor.

Göç idaresi yetkilisi ile de görüştük vatandaşlarımızın olası sıkıntılarını çözüme bağlamak için...

Geçenlerde görüştüğüm AB büyükelçiliği ile durumu kendilerine de aktardım.

İhtiyaç durumunda vatanlarında ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza gereken yardımı sağlayabilsinler diye.

Ukrayna toplumu ve ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için buradaki Türk toplumunun da yardımını görüyoruz.

Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği'ne dayanışması ve destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'de, Rus diplomatik misyonların önünde protestolara çıkan Türk ve Ukayna vatandaşlarına teşekkürler...

Boğazlar meselesi şu anda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda ve hükümette görüşülüyor. Belli süreçlerin olduğunu ve Türkiye'nin bu anlaşmaların normlarına uyduğunun farkındayız. Teklifimi tekrarlamak isterim. Boğazların kapatılması için gerçekten ihlal edilen tüm delilleri Türk tarafında sunmaya hazırız.

Rusya saldırganlık eylemleri ile medeli dünyada yerinden oldu. Şu an yaptırım politikasının yanı süre Rusya'yı tüm yönlende izole etmemiz lazım. Ekonomik çıkarları ya da ulusal çıkarları ne olursa olsun Ruslar şu an caniler.

Birkaç yıl boyunca Suriye'deki köyleri bombaladıkları gibi şu anda Ukrayna'aki şehirleri de bombalıyor. Bu saldırgan devlete dur deme zamanı geldi.

Türk halkına seslenmek istiyorum, duyarlı olmanızı rica ediyorum.

Cumhurbaşkanlarının ne konuştuğuna dair bir fikrim yok ama özellikle Boğazlar konusu bizim büyükelçilik olarak Türk tarafında NATO yoluyla başvurmuş olduğumuz nota ile iletildi. Ukrayna tarafının resmi başvurusu var yani...