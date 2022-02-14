Ukrayna Almanya'ya ağır silah talebini yineledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnyk, Alman hükümetinden ülkesine ağır silah yardımı yapılmasını istedi. Bild TV'ye konuşan Melnyk, Ukrayna'nın olası bir Rus saldırısına karşı kendini koruyabilmesi için 12 bin tanksavar füzesi ile bin hava savunma füzesine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Scholz'un önce Kiev'e ardından da Moskova'ya yapacağı ziyaretlerin, Ukrayna krizinin diplomatik çözümü açısından "son fırsat" olduğunu öne süren Melnyk, "Savaşın giderek daha kaçınılmaz olduğu hissine sahibiz" dedi. Ukrayna hükümetinin "en kötü senaryoya" hazırlıklı olduğunu aktaran Büyükelçi, başkent Kiev'in "belki de önümüzdeki günlerde bombardımana maruz kalabileceğini" ifade etti.

Rusya'nın savaş uçakları ve savaş gemileri bakımından Ukrayna'ya üstün olduğunu vurgulayan Andrey Melnyk, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kolay bir av" olduklarını kaydetti.

Muhalefet de silah yardımından yana

Almanya'da ana muhalefetteki Birlik partilerinin (CDU/CSU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt da ülkesinin Ukrayna'ya silah yardımında bulunması gerektiğini dile getirdi. Bild gazetesine konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hardt, "Federal hükümet, Kuzey Irak'ta Peşmergeler'e yaptığımız gibi kendini aşmalı" ifadelerini kullandı. Bu konuda, Başbakan Olaf Scholz'un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti sırasında ima ettiği gibi yasal bir engel de olmadığını savunan Hardt, "Bakanlar Kurulu bu (silah yardımı) kararı almak isterse, savunma sanayi ürünleri için münferit ihracat taleplerini onaylayabilir" dedi.

Baerbock: Endişe verici durum

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a göre Ukrayna krizinde durum şu anda "endişe verici". Pazar akşamı ARD televizyonunda yayınlanan haber bülteni Tagesthemen'de soruları yanıtlayan Baerbock, buna rağmen şu anda "silahlı çatışmanın kararlaştırılmış olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını" belirtti.

Başbakan Scholz'un Kiev ve Moskova'da, her iki tarafa da silahsızlanma ve daha fazla şeffaflık çağrısında bulunacağını aktaran Baerbock, "Rusya'yı tüm kanallar üzerinden müzakere masasında tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Yoğun uluslararası diplomasi trafiği

Ukrayna krizinin barışçıl bir çözümle sona erdirilmesi için sürdürülen uluslararası çabalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Baltık ve İskandinav ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya geleceği bildirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü, "Tansiyonu düşürme ve diplomasi için hala bir zaman aralığı var" söyleminde bulundu.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı ülkesine davet etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Selenski'nin Biden'a, "Önümüzdeki günlerde Kiev'e yapacağınız bir ziyaretin güçlü bir sinyal olacağına ve durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dediği aktarıldı.

ABD hükümeti günlerdir Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "her an" saldırıya geçebileceğini öne sürüyor. Amerikan medyası da, Rus ordusunun hafta ortasında büyük bir saldırı başlatacağını savunuyor. Moskova ise bu iddialara karşı çıkarak, böyle saldırının gündemde olmadığını belirtiyor.