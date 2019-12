-UKRAYNA AKKUYU'DA İŞBİRLİĞİNE AÇIK ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Mersin Akkuyu Nükleer santrali yapımında kendilerine işbirliği teklifi edilirse memnun olacaklarını dile getirdi. Büyükelçi Korsunsky, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin son bir kaç yılda büyük bir ivme kazandığını, iki ülke arasındaki ziyaretlerin en yüksek düzeye taşındığını, şuanda Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik işbirliğinin mevcut olduğunu söyledi. Bu yıl Ukrayna Meclis Başkanı, Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanının Türkiye'yi ziyaret ettiklerini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasında stratejik ortaklığa doğru 6 anlaşmanın imzalandığını anımsatan Korsunsky, bunların dışında sektörel olarak da bir çok ziyaretin gerçekleştirildiğini belirtti. Büyükelçi, bu sonbaharda Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Türkiye'ye ziyaretinin beklendiğini, söz konusu ziyareti sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSİK) kuruluş toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi. Toplantı çerçevesinde iki ülke arasında yaklaşık 7 anlaşmanın imzalanacağını düşündüklerini dile getiren Korsunsky, ''İki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini düşünüyorum ve bundan çok memnunum. Biz stratejik ortaklığı hak ediyoruz. Bu gelişmenin temelinde ise Ukrayna ve Türkiye'deki siyasi istikrar yatıyor'' diye konuştu. İki ülke arasında güncel konularda görüşmeler yürütmeye başladıklarını, bunlar arasında vizelerin kaldırılması, ticaret, gümrükler ve enerji alanında işbirliği konularının da yer aldığını belirten Konsunsky, bu yılın ilk 5 ayı içerisinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 56 arttığını, bu yüzden bu sene içinde bu rakamın ciddi şekilde artacağını düşündüğünü dile getirdi. -GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDEN PROJELER- Kiev'de imzalanan enerji alanında işbirliği anlaşmasına da değinen ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'dan büyük bir ekibin Ukrayna'ya gittiğini, Ukrayna Enerji Bakanı ile görüştüğünü kaydeden Korsunsky, şunları söyledi: ''Biz şuanda Karadeniz'de petrol ve gaz çıkarılmasını, hem Türkiye hem de Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ve petrol transitini görüşüyoruz. Türkiye'de Tuz gölü çevresinde yeraltı doğalgaz depolarının kurulmasını da görüşüyoruz. Bizim bu alanda çok büyük tecrübemiz var çünkü Ukrayna'nın batısında hacmi yaklaşık 30 milyar metreküp olan yer altı doğalgaz depoları var. Bu da doğal afetler ve terörizm tehlikesine karşı Türkiye için çok gerekli şeyler. Ukrayna'ya sıvılaştırılmış doğalgazın teminini de konuşuyoruz. Sıvılaştırılmış gaz terminalleri Türkiye'nin Karadeniz kıyıları ya da Gürcistan'da inşa edilebilir ve ondan sonra Ukrayna'ya sevkıyatı yapılabilir.'' -''FUKUŞİMA'DA DA ÇALIŞIYORUZ''- Büyükelçi Korsunsky, nükleer enerji alanında işbirliği içinde olduklarını belirterek, Türkiye'nin nükleer enerji sektörünü geliştirebilecek bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye hükümeti ve Türkiye halkının nükleer enerji alanında düşüneceği ilk konunun güvenlik olacağına da işaret eden Korsunsky, Çernobil faciasının üzerinden geçen 25 yıl boyunca çok büyük tecrübeler kazandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Şimdi biz Japonya'ya bile yardımcı oluyoruz çünkü orada reaktörlerin içinde bazı parçalar tamamen yandı ve yıkıldı. Bu Çernobil'de de meydana gelen bir olay. Bu tecrübeye sahip olduğumuz için Japon meslektaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Mesela 'yeni yakıtı oraya nasıl ulaştıracaksınız, işlenmiş yakıtı ne yapacaksınız?' gibi sorular var ve biz bunların cevaplarını çok iyi biliyoruz. Biz Rus reaktörleri kullanıyoruz ve onlarla ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'den uzmanları davet ettik, 15 santralimizi gezecekler ve tecrübemizi görecekler. Atom enerjisi teknolojileri çok zor fakat başka çare yok. Türkiye'de yeterli su kaynakları yok o yüzden hidro enerji geliştirilemez. Rüzgar enerjisi ve termal enerjisi lokal olarak sorunu çözebilir fakat Türkiye genelinde uygulanamaz. Atom enerjisi ile nasıl kullanacağınızı biliyorsanız tehlikeli bir şey değil. Japonya ve ABD'nin her yerinde nükleer santraller var önemli olan nasıl çalışacağınız bilmeniz.'' Büyükelçi Sergiy Korsunsky, Mersin'de yapılması planlanan Akkuyu nükleer santrali için Ukrayna'nın katkı vermesi konusunda ise ''Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Reaktör dışında tüm bu ekipmanı yapıyoruz. Fakat orayı Rus şirketi yapacak. Onlar bizlere derlerse ki; sizi bekliyoruz çok memnun oluruz. Fakat bugün itibariyle biz iki ülke arasında enerji güvenliğini alanında işbirliğini konuşuyoruz'' dedi. -''İNŞALLAH ANKARA-KİEV DİREKT UÇUŞLARI BAŞLAYACAK''- Büyükelçi Korsunsky, YDSİK toplantısında ulaştırma alanında da anlaşmalar imzalanacağını kaydederek, Başbakan Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında deniz ulaştırma konusunda bir anlaşma imzalandığını, bu kez havacılık konusunda anlaşma beklediklerini söyledi. ''Mesela THY Ukrayna'ya seferlerini artmasını planlıyoruz. Bu da hükümetler arasında anlaşmayı gerektiriyor. İnşallah Ankara'dan direkt uçuşlar başlayacak, çok ümitliyiz bu konuda'' diye konuşan Büyükelçi, gümrükler, balıkçılık ve tarım alanında standartların korunması gibi anlaşmaların da imzalanacağını kaydetti. -''VİZESİZ SEYAHAT İÇİN EN GERÇEKÇİ TARİH 2012''- İki ülke arasında vizesiz seyahatle ilgili görüşmelerin ise henüz yeni başladığına işaret eden Korsunsky, şunları söyledi: ''Bu bir süreçtir anlaşma metni onaylanmalı. O zaman her iki ülkede kendi ülkesine ait onay süreci başlayacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına yetişeceğinden emin değilim ama biz çok çaba sarfediyoruz. Prensip olarak hiçbir sorun bulunmuyor. İki ülke arasında Geri Kabul Anlaşması var vizelerin kaldırılmasına dair anlaşmayı belki de önümüzdeki senenin başına yetiştiririz. 2012'de Ukrayna'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetiştirilmesi daha gerçekçi olarak görünüyor.'' Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalıların sayısının bu yılın ilk 5 ayı içerisinde yüzde 45 arttığını kaydeden Büyükelçi, ''Fakat biz önümüzdeki sene sizden rövanş alacağız. Türk futbolseverleri Ukrayna'ya bekliyoruz, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'den ziyaretçileri bekliyoruz. Türk milli takımı final maçlarda olsa da olmasa da bekliyoruz'' dedi. -''SADECE RUSLANA'YI BİLİYORLAR''- Sergiy Korsunsky, sonbaharda yapılması planlanan YDSİK toplantısında kültürel alanda da bir bildiri imzalayacaklarını belirtti. İki ülke cumhurbaşkanları ile hükümet başkanları arasındaki ilişkilerin yanı sıra gençler ve entelektüeller arasındaki dostluk ve kaynaşmanın da önemine dikkati çeken Korsunsky, şöyle konuştu: ''Türkiye'de Ukrayna'nın kültürünün çok zengin olduğunu çok az kişi biliyor. Daha çok Türkiye'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını kazanan Ruslana'yı ve bir Türk ile evlenen şarkıcımız Ani Lorak'ı biliyorlar. Fakat bizim kültürümüz daha geniş. Türkiye'nin ilgisini çekecek daha birçok dans ve müzik grubumuz var. Türkiye'nin Ukrayna'daki tanınma oranı da aynı. Bazıları Anadolu Ateşi'ni biliyorlar ama onun dışında bir şey bilmiyorlar. Biz bu sene sonbaharda Türkiye'de Ukrayna'da kültür günleri, önümüzdeki sene Türkiye'de Ukrayna günleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Ukrayna kültürünü tanırsanız aramızda ne kadar ortak şey olduğunu görürsünüz.'' YDSİK toplantısında eğitim alanında ise karşılıklı diplomaların tanınması anlaşmasının imzalanmasını düşündüklerini belirten Korsunsky, Ukrayna'dan Türkiye'ye eğitim için gelen yaklaşık 100 öğrenci, Türkiye'den Ukrayna'ya giden yaklaşık 1500 öğrenci olduğunu kaydederek, ''Bunu kolay kolay 3-4'e katlayabiliriz'' dedi. -''İSTEDİĞİNİZİ ZORLA DA YAPTIRABİLİRDİNİZ''- Türkiye'de görev yaptığı 3 sene içinde Türkiye'nin dış politikasının büyük bir dinamizm kazandığını kaydeden Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ortadoğu'da ya da Karadeniz'de iş yapmak isteyen ülkeler Türkiye'siz yapamayacaklarını biliyorlar. Bunu temelinde Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlaması yatıyor. Yumuşak güç dediğimiz şey de budur. Türkiye çok büyük bir ülke, ordusu NATO'nun ikinci büyük ordusu, ekonomisi de çok güçlü. Siz istediğinizi zorla da yaptırabilirdiniz ama herşeyi barış yoluyla yapıyorsunuz. Bu çok güzel ve doğru bir şey, öyle de devam etmesini diliyorum. Her ülkenin kendi milli çıkarları var ve bazen iki ülkenin milli çıkarları örtüşmüyor o zaman konuyu diyalog üzerinden çözmek lazım.'' Libya'daki çatışmalar ortaya çıkınca Türk hükümetinin Ukrayna vatandaşlarının tahliyesi konusundaki yardımları için minnettar olduklarını dile getiren Büyükelçi Korsunsky, Libya'da çoğu sağlık personeli yaklaşık 3 bin vatandaşları olduğunu belirterek, gelişmeler sırasında Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu ve Ankara'daki makamlarla yoğun işbirliğini sürdürdüklerini kaydetti. -AB REKABET İÇİN TÜRKİYE VE UKRAYNA'YI DAHİL ETMELİ- Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyeliği sürecini de değerlendiren Büyükelçi Korsunsky, iki ülkenin de AB'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve birliğe katılması gerektiğini ifade etti. AB'nin dağılacağı yönündeki yorumların da mevcut olduğuna işaret eden Korsunsky, ''Avrupa'nın geleceğine, önümüzdeki 20-25 yıla bakarsanız hem Ukrayna'yı hem Türkiye'yi hem de Balkanları içeren tek Avrupa'yı kurmak zorunda olacaklarını göreceğiz, başka çareleri yok'' diye konuştu. Dünyanın diğer bölgelerindeki bölgesel işbirliği anlaşmalarına dikkati çeken Büyükelçi, şunları söyledi: ''Bu bölgesel ve ekonomik açıdan çok ciddi savaşta AB rekabet edebilecek mi? Demografisi, doğal kaynaklarını, enerji güvenliğinin stratejik konumuna bakmak lazım. AB oturup kendisine şunu söylemeli; biz rekabet edebilecek bir birlik olmak istiyorsak o zaman Ukrayna, Türkiye ve Balkanları içine dahil etmesi lazım. Ama AB bunu yapmazsa biz kendi bölgemizde bölgesel bir güç oluşturmaya başlayacağız çünkü artık dünyada hiç bir ülke tek başına yaşayamaz. Umarım ki bu Avrupa projesini tamamlayabilecek liderler ortaya çıkacaklar.''