Ukrayna Adalet Bakanı duyurdu: Ekstra para veren mahkumlar özel hücrelerde kalabilecek

Ukrayna Adalet Bakanı Denys Malyuska, ekstra para veren mahkumların "özel hücrelerde" kalmasının önünü açan bir uygulama başlatıldığını duyurdu. Özel hücrelerde, "3 öğün yemek, 24 saat güvenlik ve Covid-19 bulaşma riskini azaltan önlemler" yer alıyor.

Malyuska, yargılanmayı bekleyen mahkumların ekstra para vermeleri durumunda “VIP hücrelerde” kalabileceğini duyurdu.

Malyuska, “Bu tamamen müşterinin talebine bağlı. VIP hücrelerde günde 3 öğün yemek, 24 saat güvenlik var. Üstelik diğer mahkumlarla da temasta olmayacakları için Covid-19’a yakalanma riski de azalıyor. Bu hücrelerden elde edilecek gelir, normal hücrelerdeki durumları iyileştirmek için oluşturulan özel bir fona aktarılacak” dedi.

Malyuska, bu mahkumların harcamaları için 6 aylık geçerliliği olan “hediye çekleri” de alabileceğini söylemesi Ukrayna siyasetinde büyük bir tartışmayı başlattı. Birçok muhalif siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı bu hamleyi eleştirdi. Muhalif milletvekili Iryna Friz, “Adalet Bakanı’nın sözlerine kimse tepki göstermiyorsa, bu aklımızı yitirdiğimiz anlamına gelir” ifadesini kullandı.