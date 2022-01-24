Ukrayna: ABD'nin Kiev'deki diplomatik personelin ailelerini geri çağırma kararı erken ve aşırı temkinli

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Ukrayna, ABD'nin "artan Rusya tehdidi karşısında" Kiev'deki diplomatların ailelerini geri çağırma kararının "erken ve aşırı temkinli" olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "ABD tarafının böyle bir adımının erken ve aşırı temkin göstergesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin ailelerini ülkeden çıkarma kararının ardından Britanya da bazı diplomatik personelini geri çağırma kararı almıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise üye ülkelerin diplomatlarının ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayı planlamadıklarını ve "durumu dramatikleştirmeye gerek olmadığını" söyledi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.