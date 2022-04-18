Ukrayna: AB üyeliği başvurusu için gerekli formu doldurduk; Avrupa Komisyonu'ndan olumlu tavsiye bekliyoruz

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Ukrayna, Avrupa Birliği üyeliği için Brüksel'in karar verme sürecini başlatacak soru formunu doldurduklarını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen, soru belgesini Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye 8 Nisan'da Kiev'e yaptığı ziyarette teslim etmişti ve Ukrayna'nın üyelik sürecinin hızlı işlemesi için çaba sarf edeceğine söz vermişti.

Pazar gecesi Ukrayna devlet kanalında açıklamalarda bulunan Devlet Başkanlığı Ofisi Direktör Yardımcısı İhor Zovkva, "Bugün, belgenin Ukrayna tarafından tamamlandığını söyleyebilirim" dedi.

Üyelik sürecinin ilerlemesi için Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın AB üyeliğine uygun olduğuna dair bir tavsiye sunması gerekiyor

Zovkva, "Tavsiyenin pozitif olmasını bekliyoruz. Ardından top AB ülkelerinin sahasında olacak" dedi.

Zovkva, Ukrayna'ya aday ülke statüsünün 23-24 Haziran'da yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında verilmesini beklediklerini söyledikten sonra, "Bunun ardından üyelik görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerden sonra tam üyelik üzerine konuşmaya başlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.