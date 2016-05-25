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Dünya

Ukrayna, 3 bin polisini eğitim için Türkiye'ye gönderecek

Poroşenko: Bu, iki ülkenin polis teşkilatları arasında yapılacak çok etkili bir iş birliği türü

25 Mayıs 2016 14:57

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 3 bin Ukraynalı polisin eğitim için Türkiye’ye gönderileceğini söyledi.

Poroşenko, İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmede Ukraynalı 3 bin polisin Türkiye’de eğitim alması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Poroşenko Facebook hesabından paylaştığı mesajda, “3 bin polis yakında Türkiye’de eğitim alacak. Bu, iki ülkenin polis teşkilatları arasında yapılacak çok etkili bir iş birliği türü” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı sitesinden yapılan açıklamada da Ukraynalı polislerin iki grup halinde Türkiye’ye gönderileceği belirtilip, “Eğit-donat programı kapsamında Ukrayna polisine silah da sağlanacak” denildi.

 

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