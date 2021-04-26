Ukranya, Çernobil Faciası bölgesinin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını istiyor

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Ukrayna Kültür Bakanı, Çernobil Faciası bölgesinin Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Mirası Listesi'ne eklenmesini isteyeceklerini bildirdi.

Kaza bölgesinin UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınması dünya tarihi için çok önemli bir nokta olarak tanınması anlamına gelecek ve belirlenen alanlar koruma altına alınacak.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandır Tıkaşenko, "Çernobil'in önemi Ukrayna'nın sınırlarından ötesini kapsıyor" dedi.

Eğer başvuru kabul edilirse Ukrayna'nın santralde ve çevredeki bölgede yenileme çalışmaları yapması gerekecek. UNESCO, Çernobil'i 2022'ye kadar gündemine almayacak.

26 Nisan'da insanlar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde meydana gelen ve dünyanın en büyük nükleer kazası olan Çernobil Faciası'nın 35. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anacak. Kazadan hemen sonra 31 santral çalışanı ve itfaiyeci radyasyon zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Kazayı takip eden yıllarda da binlerce kişi radyasyon kaynaklı kanser ve diğer komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitirdi.

Nükleer santral, Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Pripyat kentinin yakınında bulunuyor. Pripyat, kazadan bu yana bir hayalet kent. Şehirde yaşayanlar 35 yıl önce tahliye edildi.