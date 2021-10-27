UKOME toplantısı öncesi İBB ile Taksiciler Odası arasında 'İTÜ raporu' atışması

İstanbul'da yeni taksi teklifinin 10'uncu kez görüşüleceği kritik Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Taksiciler Odası temsilcileri arasında İTÜ raporu tartışması yaşandı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da taksi değil trafik sorunu olduğunu öner sürerken, "İTÜ'nün taksi analiz raporu açıkça ediyor. İstanbul'da taksi sayısının artışı için hem ihtiyaç yok hem İBB'nin yetkisi yok" dedi. İBB ulaşımdan sorumlu Meclis üyesi Mesut Kösedağı ise "Eyüp Bey'i stand up izler gibi izledim. Aynı kentte yaşadığımızı düşünmüyorum. Sokaktaki herhangi bir vatandaşa 'istediğiniz zaman istediğiniz yerde taksi bulabiliyor musunuz?' diye sorsunlar" derken, Taksiciler Odası raporunun pandemi döneminde hazırlandığını, hazırlanan yeni raporda sonuçların tam tersi çıktığını belirtti.

Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası'nda İstanbul'da taksi problemi tartışıldı. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İTÜ tarafından hazırlanan raporla İstanbul'un yeni taksiye ihtiyacı olmadığının tespit edildiğini söyledi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Meclis üyesi Mesut Kösedağı ise, "O rapor pandemi sırasında hazırlandı. Biz yenisini yine İTÜ'den aynı isimlere yaptırdık bu kez tam tersi sonuç çıktı. Ama onu söylemiyorlar" dedi.

"İstanbul'da yeni taksiye ihtiyaç yok"

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu programda şunları ifade etti:

"İTÜ'nün taksi analiz raporu açıkça ediyor. İstanbul'da taksi sayısının artışı için hem ihtiyaç yok hem İBB'nin yetkisi yok. Sahada 45 gün gözlemleriyle beraber bir rapor ortaya çıkarmışlar. Raporun yapılmasını biz istemedik ama kimin talep ettiğini de bilmiyoruz.

"İstanbul'da taksi sorunu olduğu söylemi gerçekle uyuşmuyor. İstanbul'da trafik sorunu var. İstanbul'da iş saatlerinde vatandaşlar toplu taşımayı kullanamıyorlar, toplu taşıma entübe olmuş durumda. Zarar ya da kar kısmını düşünmeden söylüyoruz var olan sistemde 17 bin 395 taksinin çalışma sistemini beraber rehabilite edelim. Çalışma düzenini değiştirelim, trafik sorununda hamle atılsın teknolojiye geçelim. Eğitimler verilsin; kronik bölgelerde denetimler arttırılsın ve mesleğini doğru icra etmeyenler meslekten ihraç edilsin. Üniversitelerin bilimsel çalışmalarının ardından taksi sayısının artışını konuşalım. Plaka veriliş esas kanunları ortada. Bu kanunlara göre Büyükşehir belediyeleri veya il belediyeleri plaka veremez kanunen yasak hukuka aykırı."

Aksu, "En son 1998 yılında taksi plakaları verildi. O günden bu güne nüfus arttı. Taksiler yeterli mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İstanbul'da o günlerde raylı sistemin uzunluğu ne kadardı şimdi ne kadar oldu? Taksi müşterisi şu anda taksiyi kullanmıyor. Bütün halk toplu taşımayı kullanamadığı taksi kullanmak zorunda kalıyor."

"Son rapor: Taksiler yüzde 90 dolu"

İBB ulaşımdan sorumlu Meclis üyesi Mesut Kösedağı ise şunları söyledi:

"Eyüp Bey'i stand up izler gibi izledim. Aynı kentte yaşadığımızı düşünmüyorum. Sokaktaki herhangi bir vatandaşa 'istediğiniz zaman istediğiniz yerde taksi bulabiliyor musunuz?' diye sorsunlar.

"2 ay önce taksi sorunun dile getirdiğimiz zaman 'taksiler boş geziyor' dediler ve 'İTÜ'den rapor aldık' dediler. Raporu UKOME'ye sundular. Raporda, 'pandemi sürecinde İstanbul'daki taksiler yüzde 40 oranında dolu, yüzde 60'ı boş geziyor' yazıyor. Biz aynı raporu aynı üniversiteye aynı kişilere yaptırttık ve pandemi sonrası taksilerin yüzde 90 dolu gezdiği ortaya çıktı. Kendi raporlarına karşı çıkmış oldular. Bizlere, 'bu rapor gerçekçi mi?' diye sordular. Biz de "Aynı raporu 2 ay önce siz de yaptırmıştınız" diye yanıt verdik. Onlar yaparken gerçek de İBB aynı kişilere yaptırınca neden sahte olsun?

"İBB'nin taksi plakası satmasına bir sorun çıkartmıyorlar; sorun kiralaması"

"Eyüp Aksu'nun vatandaşların toplu taşıma kullanmadığı konusunda iddiası vardı ama İstanbul'da günde 8 milyon kişi toplu taşıma kullanıyor. Eyüp Bey aynı zamanda 'yetki ve yasası yok' dedi ama yeni taksi plakası verme işi İBB'nin uhdesinde. 2020 yılının Ocak ayından itibaren UKOME'nin bürokratik çoğunluğu bir anda hükümet temsilcilerine geçti ve sayı 16 -11 oldu. Bu sisteme karşı olan kişiler İBB'nin taksi plakası satmasına bir sorun çıkartmıyorlar; sorun kiralaması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, 'kiralamayın, satın biz alalım' dediler. İstanbul'da yaşayan her insan taksi bulma sorunu olduğunun farkında. Beyaz Masa'ya taksiyle ilgili gelen şikayetlerin yüzde 46'sı taksi bulamamayla ilgili. Bizi taksi şoförleriyle karşı karşıya getirmeye çalıştılar ama baktılar ki buradan yürüyemiyorlar geri adım attılar."