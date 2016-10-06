UKIP'li Avrupa Parlamentosu üyesi 'yumruklandıktan sonra' beyin kanaması geçirdi

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) Avrupa Parlamentosu üyelerinden Steven Woolfe, Strasbourg'da yapılan parti toplantısında bir partili tarafından 'yumruklandıktan' sonra beyin kanaması geçirdi.

Parti lideri Nigel Farage "UKIP'li Avrupa parlamenterlerinin toplantısında yaşanan bir kavgadan sonra, Steven Woolfe'un bilincini kaybedip, hastaneye kaldırılmasından derin üzüntü duyuyorum. Durumu ağır" dedi.

Bir UKIP Sözcüsü ise Woolfe'un Avrupa Parlamentosu binasında "birden hastalandığını" ve testler için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olay, Woolfe'un parti liderliğine aday olabileceğini söylemesinden bir gün önce yaşandı. Ancak Woolfe daha önce de Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'ye katılabileceğini söylemişti.

Avrupa Parlamentosu'nda parti grubunun başkanlığını sürdüren Nigel Farage, genel başkanlıktaki halefinin 18 gün sonra istifa etmesinin ardından, parti liderliğini geçici olarak devralmıştı.

Woolfe daha önceki liderlik seçimine, başvurusunu zamanında yapmadığı için katılamamıştı.