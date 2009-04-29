UKİ kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

Uluslararası Konfeksiyon İmalat ve Ticaret A.Ş'nin, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için yaptığı başvuru kabuledildi.



UKİ Konfeksiyon'dan İMKB'ye yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye'de devam eden ekonomik daralma nedeniyle firmanın işçi çıkarma yerine kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığına müracaat ettiği hatırlatılarak, 19 Eylül 2009 tarihine kadar ödenekten faydalanma isteğinin bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunarak onaylandığı duyuruldu.

