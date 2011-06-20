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Spor

UJFALUSİ'YE 2 YIL İÇİN 4 MİLYON 400 BİN AVRO İSTANBUL (A.A)

20 Haziran 2011 22:26

-UJFALUSİ'YE 2 YIL İÇİN 4 MİLYON 400 BİN AVRO İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Galatasaray Kulübü, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Atletico Madrid'in Çek oyuncusu Tomas Ujfalisi'ye 2 yıl için toplam 4 milyon 400 bin avro ve maç başına 15 bin avro, kulübüne ise bonservis bedeli olarak 2 milyon avro ödeyecek.  Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Ujfalusi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun kulübü Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 2 milyon avro ödeneceği kaydedildi.   Açıklamada, Ujfalusi'yi ise 2011-12 sezonu için 2.200.000 avro garanti ücreti, 15.000 avro maç başı ücreti, 2012-13 sezonu için 2.200.000 avro garanti ücreti, 15.000 Euro maç başı ücreti ödeneceği bildirildi. 

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