-UJFALUSİ'YE 2 YIL İÇİN 4 MİLYON 400 BİN AVRO İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Galatasaray Kulübü, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Atletico Madrid'in Çek oyuncusu Tomas Ujfalisi'ye 2 yıl için toplam 4 milyon 400 bin avro ve maç başına 15 bin avro, kulübüne ise bonservis bedeli olarak 2 milyon avro ödeyecek. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Ujfalusi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun kulübü Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 2 milyon avro ödeneceği kaydedildi. Açıklamada, Ujfalusi'yi ise 2011-12 sezonu için 2.200.000 avro garanti ücreti, 15.000 avro maç başı ücreti, 2012-13 sezonu için 2.200.000 avro garanti ücreti, 15.000 Euro maç başı ücreti ödeneceği bildirildi.